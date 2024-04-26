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Подозреваемого в обмане бизнесменов почти на 500 млн тенге вернули из России в Казахстан

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве – по версии следствия, он незаконно завладел 470 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Казахстанские прокуроры вернули из России подозреваемого в серийном мошенничестве, чтобы привлечь его к уголовной ответственности в РК

"В период с 2022 по 2023 годы злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа, обманным путем завладел денежными средствами 9 предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге", – заявили правоохранители.

После этого подозреваемый был объявлен в международный розыск и в декабре прошлого года его удалось задержать в Москве.

Сейчас фигурант водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", – отметили прокуроры.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что подозреваемого в обмане столичных дольщиков на 4,3 млрд тенге экстрадировали из России.

До этого в Казахстан из Турции был доставлен подозреваемый в экономической контрабанде. Речь идет об ущербе в 56 млн тенге.

Также в конце марта сообщалось, что правоохранители экстрадировали из ОАЭ в Казахстан подозреваемого в особо крупном мошенничестве – он на протяжении 10 лет находился в международном розыске.

А еще раньше разыскиваемого гражданина Украины экстрадировали в Казахстан из Польши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091995-podozrevaemogo-v-obmane-biznesmenov-pochti-na-polmilliarda-tenge-vernuli-iz-rossii-v-kazahstan/

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