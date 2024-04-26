Иностранца, которого искали 7 лет, задержали в Астане (видео)

В Астане полицейскими задержан подозреваемый в хулиганстве гражданин Таджикистана, который находился в международном розыске с 2017 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Instagram-аккаунте, стражами правопорядка в столице был задержан находящийся в международном розыске 36-летний гражданин Таджикистана. Сообщается, что за совершение хулиганства мужчина находился в розыске с 2017 года.

"В марте 2016 года, находясь в здании сельсовета Балхоми Муминабадского района, он из хулиганских побуждений ворвался в рабочий кабинет, стал выражаться нецензурной бранью, а также нанес телесные повреждения специалисту.

В настоящее время обвиняемый водворен в изолятор временного содержания. Согласно Минской конвенции, решается вопрос об экстрадиции в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении ведомства.

По данным столичной полиции, в Астане 24-25 апреля проводилась широкомасштабная операция "Розыск", в ходе которой установлено и задержано пять уголовных преступников, из которых трое — граждане ближнего зарубежья, находящиеся в розыске в странах СНГ. Также установлено местонахождение одного без вести пропавшего.

Ранее находящегося в розыске иностранца задержали в Алматинской области. По данным полиции, задержанный давно разыскивается правоохранительными органами Узбекистана за совершение уголовного правонарушения.

Также в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.

Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили и в Атырау — женщина находилась в розыске по категории "должник" за административный штраф в 53 603 тенге.

Также полицейские ВКО задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже.

А в Шымкенте стражи порядка задержали иностранца, находящегося в международном розыске и скрывавшегося от правосудия 14 лет.