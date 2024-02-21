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30 лет независимости Казахстана

Скрывавшегося 14 лет иностранца задержали в Шымкенте

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Иностранца, находящегося в розыске, задержали в Шымкенте
Задержанный. Фото: ДП Шымкента

Иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка в Шымкенте. Он скрывался от правосудия 14 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчину выявили сотрудники миграционной службы Туранского РУП в ходе проведения рейдов.

"Установлено, что он долгие годы скрывался от уголовного преследования. В 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении него было зарегистрировано уголовное дело", - пояснили в ДП Шымкента.

За нарушение законодательства Казахстана в области миграции мужчину привлекли к ответственности по ст.517 КоАП РК.

"В настоящее время он депортирован в свою страну", - рассказали в полиции.

Отметим, что по ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Республики Казахстан, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

Ранее полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали иностранца. Оказалось, что гражданин соседнего государства находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Его поместили в ИВС.

А в январе в аэропорту Алматы задержали мужчину, находящегося в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений. Его водворили в изолятор временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062159-skryvavshegosya-14-let-inostrantsa-zaderzhali-v-shymkente/

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