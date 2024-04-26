Незаконная постановка авто на учет: главам ОПГ и полицейским вынесли приговор в Астане

В Астане вынесли приговор членам и руководителям ОПГ, занимавшимся незаконной постановкой автомобилей на учет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного суда, дело рассматривалось по нескольким статьям уголовного кодекса:

статья 262 - создание и руководство организованной преступной группой;

статья 195 - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;

статья 206 - неправомерные модификации информации;

статья 361 - злоупотребление должностными полномочиями;

статья 385 - подделка, изготовление поддельных документов.

"Подсудимые обвиняются в организации массовой регистрации автомашин, ввезенных из-за рубежа путем причинения ущерба государству в виде неуплаты положенных сборов и платежей, также ввода в интегрированную информационную систему ЦОНа и МВД заведомо ложной информации об автомашинах и проведенных сделках по их купле-продаже", - говорится в сообщении суда.

Всего с декабря 2021 года по май 2022 года члены ОПГ незаконно зарегистрировали 312 машин. Помимо этого, они зарегистрировали 77 машин, которые фактически не были ввезены на территорию Казахстана.

По версии обвинения, ОПГ создали три человека. Они же руководили ею, используя для этого свои служебные полномочия.

Еще пять человек участвовали во многих сделках ОПГ, получая за это деньги.

Помимо этого, в работе ОПГ было задействовано еще 17 человек. Они участвовали в оформлении автомашин, покупали и перепродавали документы на автомашины в Telegram-чатах.

"Сотрудники полиции причинили имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения причинивший крупный ущерб и злоупотребили должностными полномочиями", - заявили в суде.

Отмечается, что подсудимые, не признав предъявленное обвинение, просили их оправдать.

Однако суд решил, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал у подсудимых наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения.

Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал у сотрудников полиции совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

У остальных подсудимых отягчающих обстоятельств ответственность и наказание не установлено.

В итоге суд приговорил троих руководителей ОПГ к 9 годам колонии каждого, еще пятерым участникам ОПГ назначили наказание в виде 6 лет колонии.

Посредников также признали виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и злоупотреблении должностными полномочиями:

троих человек приговорили к срокам от 6 месяцев до двух с половиной лет лишения свободы;

14 человек приговорены к двум с половиной годам ограничения свободы;

Обвинительные приговоры вынесли также в адрес полицейских за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерные модификации информации, злоупотребление должностными полномочиями и подделку, изготовление поддельных документов:

четырем сотрудникам полиции назначили по три с половиной года колонии;

еще троим полицейским - по два с половиной года ограничения свободы.

При этом по некоторым статьям подсудимых освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в марте в АФМ рассказали о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозили небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска.

По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, были начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверялись на причастность к преступлениям.

А в январе в Акмолинской области было окончено расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Это повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.

А в середине марта стало известно, что АФМ начало в спецЦОНах Казахстана масштабные проверки.