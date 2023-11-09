Осужденный за пранк в Москве скандальный казахстанский блогер вышел на свободу
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Скандально известный казахстанский блогер Айдын Тусупов, осужденный на 3,5 года лишения свободы за пранк в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщили в ДУИС по Акмолинской области, передает NUR.KZ.
"Айдын Тусупов условно-досрочно освободился из учреждения №1 ДУИС по Акмолинской области 14 сентября 2023 года. Убыл по месту жительства в Караганду.
В учреждении №1 Айдын Тусупов со дня прибытия содержался два с половиной месяца", - рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ.
Напомним, в марте 2021 года стало известно, что казахстанские пранкеры, среди которых был и Айдын Тусупов, угнали дорогую машину в Москве.
Как сообщали российские СМИ, ребята вызвали такси бизнес-класса за 3,5 млн рублей (около 18 млн тенге) и попросили водителя открыть багажник, чтобы загрузить пакеты с покупками. Когда мужчина вышел, один из парней прыгнул за руль и нажал на газ. А через несколько минут молодые люди вернулись и объяснили, что это был всего лишь прикол.
Однако на казахстанцев завели уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ (Угон).
В ноябре того же года Рамира Хасанова, Айдына Тусупова и Ерсина Думшебая осудили на 3,5 года лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.
Также Айдын Тусупов прославился тем, что оскорблял теннисиста Новака Джоковича во время турнира в Дубае, устроил вечеринку в карантинном Уральске и др.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044873-osuzhdennyy-za-prank-v-moskve-skandalnyy-kazahstanskiy-bloger-vyshel-na-svobodu/