Блогеры из Казахстана получили по 3,5 года тюрьмы за пранк с угоном такси в Москве

Блогеры угоняют автомобиль. Кадр из видео: МВД России

В России вынесли приговор пранкерам, участвовавшим в угоне машины – все они являются гражданами нашей страны. Решение суда опубликовано на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Пресненский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих казахстанцев: 24-летнего Рамира Хасанова, 29-летнего Айдына Тусупова и 31-летнего Ерсина Думшебай.

Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

"Установлено, что в середине марта 2021 года сообщники через мобильное приложение заказали автомобиль такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити".

После подачи машины злоумышленники попросили водителя сложить находящиеся при них пакеты в багажник автомобиля. Когда потерпевший вышел из салона автомобиля, они сели машину и скрылись в неизвестном направлении, при этом один из них находился за рулем автомобиля, второй – снимал происходящее на камеру мобильного телефона из салона автомобиля, а третий остался ожидать соучастников возле ТЦ и так же снимал происходящее на камеру для последующей публикации видеозаписи в одной из социальных сетей.

Через несколько минут они вернули автомобиль потерпевшему, пояснив, что это был "розыгрыш", – озвучили хронологию событий в московской прокуратуре.

С учетом позиции обвинения суд приговорил Хасанова, Тусупова и Думшебай к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Сам случай, о котором говорится в новости, произошел еще в марте этого года. Также мы публиковали видео, которое сняли пранкеры.

Отметим, что это не первый скандальный пранк, в котором фигурирует имя Рамира Хасанова. Так, в декабре прошлого года он со своим товарищем сыграл партию в шахматы прямо на проезжей части, но уже в Алматы, а в марте того же года – пугал пассажиров метро непрекращающимся кашлем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943990-skandalno-izvestnyy-pranker-iz-kazahstana-poluchil-tyuremnyy-srok-v-rossii/