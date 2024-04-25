Деньги стали исчезать с карты карагандинца, на которой была приличная сумма

Житель Караганды после покупки товаров обнаружил пропажу банковской карты, на счету которой была значительная сумма денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Караганды обратился 42-летний житель города.

Выяснилось, что мужчина находился в одной из торговых точек, где расплатился за товар с помощью банковской карты. А через 10-15 минут он обнаружил, что карта исчезла.

Вскоре мужчина получил сообщение, что неизвестный, воспользовавшись его банковской картой, сделал покупку на 25 тыс. тенге.

"При этом, как сообщил потерпевший, на его счету находилась приличная сумма. По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 48-летняя женщина. Она дала признательные показания. Похищенная банковская карта возвращена владельцу", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее в Карагандинской области стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в краже банковских карт и снятии с них денег. Во время досудебного расследования правоохранители установили причастность подозреваемого к восьми эпизодам краж. При этом потерпевшие считали, что карты были утеряны по их собственной небрежности.

А житель Астаны потерял свою банковскую карточку, с которой позже кто-то стал тратить деньги. Подозреваемым оказался 18-летний парень. По информации полиции, он нашел утерянную карту, но не спешил возвращать ее владельцу.

В прошлом году в трате денег с чужой карты заподозрили жительницу Усть-Каменогорска. Со счета пропало свыше 400 тыс. тенге. Потерпевший понял, что потерял банковскую карту, только после того, как стали приходить сообщения о списании денежных средств.