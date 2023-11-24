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Покупка на 400 тысяч: в Усть-Каменогорске мужчина потерял карту, но понял это не сразу

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Деньги в наручниках
Кража денежных средств. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Усть-Каменогорска подозревается в растрате денежных средств с чужой карты. Со счета было потрачено свыше 400 тысяч тенге, сообщает YK-news.kz.

Как сообщает издание, в полицию с заявлением о потере банковской карты обратился 36-летний горожанин.

О том, что карту потерял, он понял только после того, как стали приходить сообщения о списании со счета денежных средств. В итоге мужчине был нанесен ущерб в 428 368 тенге.

"Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой. Это 44-летняя жительница областного центра. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 188 УК РК", - отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали о случае, когда актюбинец, найдя чужую карту, решил приодеться и устроил себе шопинг по-крупному, растратив все деньги на счету. За два дня он потратил с карты 700 тысяч тенге.

Также мы писали о том, как мошенники крадут деньги с банковских карт казахстанцев.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047461-pokupka-na-400-tysyach-v-ust-kamenogorske-muzhchina-poteryal-kartu-no-ponyal-eto-ne-srazu/

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