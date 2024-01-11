Без банковских карт и денег оставались жители Карагандинской области после посещения рынков

В Карагандинской области стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в краже банковских карт и снятии с них денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В поселке имени Габидена Мустафина в полицию обратился 61-летний местный житель. По его словам, за несколько дней до этого он потерял банковскую карту. А затем кто-то нашел ее и снял 74 тыс. тенге.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 21-летний житель одного из сел региона. Он дал признательные показания, отметив, что похитил банковскую карту потерпевшего.

Кроме того, во время досудебного расследования по статье 188 УК РК "Кража" правоохранители установили причастность подозреваемого к еще шести аналогичным эпизодам.

"Оказалось, сельчанин целенаправленно выезжал в близь расположенные города – Караганду и Темиртау. В мегаполисах подозреваемого интересовали рынки, торговые точки, где, когда возникали удобные случаи, он похищал у граждан банковские карты. И снимал с них денежные средства", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что при этом потерпевшие считали, что по их собственной небрежности были утеряны карты.

Полицейские собирают доказательства по во всем фактам краж.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору;

путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Также кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А кража, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее столичные стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в трех магазинных кражах.