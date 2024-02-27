"Тратил деньги два дня": чужая банковская карточка подвела астанчанина под уголовную статью
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Житель Астаны потерял свою банковскую карточку, с которой позже кто-то тратил деньги. Подозреваемым оказался 18-летний парень, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.
Астанчанин потерял свою банковскую карту, с которой без его ведома снимали деньги. С заявлением в полицию обратился его сын.
Вскоре стражи порядка задержали 18-летнего подозреваемого, который нашел утерянную карту, но не спешил возвращать ее владельцу.
"60-летний мужчина потерял свою карту, а мобильного приложения в телефоне о списании средств он не имел.
О пропаже денег он узнал только тогда, когда обратился в банк, чтобы снять наличные. Тем временем злоумышленник в течение двух дней пользовался деньгами с карты. Ему удалось купить одежду и продовольственные товары на 157 тысяч тенге", – сообщили в ДП Астаны в Instagram.
Проводится досудебное расследование по краже. Молодой человек в содеянном признался.
Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063252-tratil-dengi-dva-dnya-chuzhaya-bankovskaya-kartochka-podvela-astanchanina-pod-ugolovnuyu-statyu/