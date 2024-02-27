"Тратил деньги два дня": чужая банковская карточка подвела астанчанина под уголовную статью

Житель Астаны потерял свою банковскую карточку, с которой позже кто-то тратил деньги. Подозреваемым оказался 18-летний парень, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Астанчанин потерял свою банковскую карту, с которой без его ведома снимали деньги. С заявлением в полицию обратился его сын.

Вскоре стражи порядка задержали 18-летнего подозреваемого, который нашел утерянную карту, но не спешил возвращать ее владельцу.

"60-летний мужчина потерял свою карту, а мобильного приложения в телефоне о списании средств он не имел.

О пропаже денег он узнал только тогда, когда обратился в банк, чтобы снять наличные. Тем временем злоумышленник в течение двух дней пользовался деньгами с карты. Ему удалось купить одежду и продовольственные товары на 157 тысяч тенге", – сообщили в ДП Астаны в Instagram.

Проводится досудебное расследование по краже. Молодой человек в содеянном признался.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: