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"Тратил деньги два дня": чужая банковская карточка подвела астанчанина под уголовную статью

Опубликовано:

Мужчина диктует номер карты.
Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астаны потерял свою банковскую карточку, с которой позже кто-то тратил деньги. Подозреваемым оказался 18-летний парень, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Астанчанин потерял свою банковскую карту, с которой без его ведома снимали деньги. С заявлением в полицию обратился его сын.

Вскоре стражи порядка задержали 18-летнего подозреваемого, который нашел утерянную карту, но не спешил возвращать ее владельцу.

"60-летний мужчина потерял свою карту, а мобильного приложения в телефоне о списании средств он не имел.

О пропаже денег он узнал только тогда, когда обратился в банк, чтобы снять наличные. Тем временем злоумышленник в течение двух дней пользовался деньгами с карты. Ему удалось купить одежду и продовольственные товары на 157 тысяч тенге", – сообщили в ДП Астаны в Instagram.

Проводится досудебное расследование по краже. Молодой человек в содеянном признался.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063252-tratil-dengi-dva-dnya-chuzhaya-bankovskaya-kartochka-podvela-astanchanina-pod-ugolovnuyu-statyu/

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