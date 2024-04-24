"Прокурор, вы делаете дьявольские поступки": сына судьи и его друга осудили в Уральске

Сегодня в Уральске суд признал виновными сына судьи и его друга по делу о смерти местного жителя. Осужденные не согласились с приговором и намерены его обжаловать, передает "Мой город".

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении подсудимых в возрасте 20 и 18 лет. Их признали виновными в похищении человека и хулиганстве.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев назначил одному из парней 12 лет лишения свободы. Другой, 18-летний сын уральского судьи, получил 7 лет и 6 месяцев колонии. Смягчающим его вину обстоятельством стало то, что в момент преступления он был несовершеннолетним.

Оба осужденных будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

"Вина осужденных полностью доказана во время судебных разбирательств", - подчеркнул Асланбек Дуйсенгалиев.

20-летний осужденный заявил, что не понимает, за какое преступление он получил столь длительный тюремный срок. По его словам, Наримана Рагуфа он не похищал и к его смерти не причастен. После оглашения приговора он пожелал прокурору, чтобы все вернулось ей бумерангом.

"Что я должен понять?! У меня только один вопрос: за что? Покажите мне хоть одно доказательство моей вины. Почти год я нахожусь под стражей, хотя ни в чем не виновен. Я никого не убивал и никого не похищал. Прокурор, вы делаете дьявольские поступки. Столько безвинных парней сидят в СИЗО, и всех вы отправляете в тюрьму. Желаю вам испытать то же самое", - сказал молодой человек (перевод с казахского языка).

Между тем сын судьи и вовсе отсутствовал на оглашении приговора. Впрочем, ранее от последнего слова он отказался.

Родные осужденных заявили, что не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать. Вердикт суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, речь идет о преступлении, которое произошло 13 марта прошлого года. В Западно-Казахстанской области на окраине села Октябрьское было обнаружено тело 21-летнего парня со следами побоев. По делу задержали двоих подозреваемых - парня 2003 года рождения и несовершеннолетнего 2005 года рождения. Позже стало известно, что последний - сын судьи из Уральска.

В декабре по делу начался судебный процесс. По данным обвинения, подсудимые посадили двоих парней к себе в автомобиль и избили их. Один из пострадавших, Нариман Рагуф, скончался. По результатам экспертизы, он умер от переохлаждения. При этом на его теле было обнаружено множество травм. Второму пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.

Друг погибшего Наримана Рагуфа и главный свидетель по уголовному делу заявил в суде, что сын действующего судьи из Уральска их не избивал. В основном на вопросы прокурора и адвокатов свидетель отвечал, что ничего не помнит.

Недавно стало известно, что мать Наримана Рагуфа отказалась от претензий к сыну уральского судьи. Материальную и моральную компенсацию женщина не требует. В суде она заявила, что юноша просто оказался не в то время и не в том месте.