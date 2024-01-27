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Сын судьи из Уральска был за рулем Land Cruiser: что рассказал главный свидетель о смерти друга

Опубликовано:

Нариман Рагуф
Нариман Рагуф. Фото: uralskweek.kz

Друг погибшего 13 марта прошлого года Наримана Рагуфа и главный свидетель по уголовному делу заявил в суде, что сын действующего судьи из Уральска их не избивал, передает "Уральская неделя".

На скамье подсудимых по делу о гибели парня оказались два человека, среди которых сын судьи. Их обвиняют в хулиганстве и похищении человека по предварительному сговору.

По словам главного свидетеля, 18-летний сын судьи был за рулем внедорожника, а его 20-летний приятель сидел на пассажирском месте.

Он рассказал суду, что ночью, когда они вышли из бара на улицу, к ним подъехала белая машина, и пассажир позвал их в автомобиль на разговор. В салоне он их стал избивать.

Потом приятели повезли их на машине, и они приехали в район "Самал-3". Там их отпустили, но перед этим у погибшего забрали телефон. У самого свидетеля при себе не было телефона, он забыл его на стойке бара. При этом сын судьи их не избивал.

В основном на вопросы прокурора и адвокатов свидетель отвечал, что ничего не помнит.

Ранее же почти сразу после гибели друга молодой человек рассказал "Уральской неделе", что водитель внедорожника, после того, как привез их в район за микрорайоном "Самал-3", вышел из машины и нанес ему три удара.

"Я упал и потерял сознание. Уже на следующий день полицейские мне показали видео с камеры видеонаблюдения. Оказалось, они догнали Наримана, и меня вместе с ним затащили обратно в машину и повезли дальше. Перед тем, как оставить нас в районе висячего моста, обвиняемые отобрали у Наримана телефон", - делился парень.

Процесс продолжается.

Напомним, 13 марта прошлого года на окраине села Октябрьское Западно-Казахстанской области было обнаружено тело 21-летнего парня со следами побоев. По делу задержали двоих подозреваемых - парня 2003 года рождения и несовершеннолетнего 2005 года рождения.

Позже стало известно, что последний - сын судьи из Уральска. Его арестовали. На тот момент были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.3 ст.106), и по другим статьям УК РК.

В декабре по делу начался судебный процесс. По данным обвинения, 13 марта подсудимые выпивали в рестобаре Уральска. Около 3 часов ночи они, проезжая на Toyota Land Cruiser мимо ночного клуба по улице Шолохова, увидели ранее незнакомых им молодых людей. Один из них в этот момент справлял нужду возле недостроенного здания, что и послужило поводом для приятелей остановиться возле незнакомцев. Парней попросили сесть в машину.

"В этот момент подсудимые, угрожая ножом, против их воли повезли их в район "Самал-3". По дороге обвиняемые без причины начали избивать пострадавших. Вследствие полученных травм у одного из пострадавших изо рта пошла кровь и он начал плевать в салоне авто. Тогда подсудимый ударил его ножом в висок", - рассказала государственный обвинитель.

По словам прокурора, далее они приехали в район "Самал-3". Избитых парней вытащили из машины. Один из пострадавших попытался встать, но обвиняемый пнул его по лицу. В этот момент другой пострадавший начал убегать вдоль улицы. Но тот же обвиняемый догнал его и начал руками и ногами наносить ему удары. Несовершеннолетний подсудимый помог другу затащить парней назад в машину.

Проехав около 300 метров, они вновь вытащили пленников из автомобиля, еще несколько раз ударили по лицу и уехали. Один из пострадавших скончался. По результатам экспертизы, он умер от переохлаждения. При этом на его теле было обнаружено множество травм. Второму пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057840-syn-sudi-iz-uralska-byl-za-rulem-land-cruiser-chto-rasskazal-glavnyy-svidetel-o-smerti-druga/

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