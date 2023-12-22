"Предлагали 90 млн тенге": сына судьи из Уральска судят после смерти парня

Вчера в суде Уральска прошло предварительное слушание по резонансному делу. Двоих юношей, среди которых сын судьи, обвиняют в хулиганстве и похищении человека по предварительному сговору, передает портал "Мой город".

21 декабря в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное слушание. Двоих подсудимых 18 и 20 лет обвиняют в хулиганстве и похищении человека по предварительному сговору. На момент преступления один из них был несовершеннолетним.

Из материалов дела следует, что 13 марта этого года подсудимые выпивали в рестобаре Уральска. Около 3 часов ночи они, проезжая на Toyota Land Cruiser мимо ночного клуба по улице Шолохова, увидели ранее незнакомых им молодых людей. Один из них в этот момент справлял нужду возле недостроенного здания.

"Обвиняемые, находясь в общественном месте, по предварительному сговору решились на преступление. Поводом послужило то, что пострадавший справлял нужду. Они подъехали к юношам и под предлогам разговора потребовали, чтобы те сели в машину.

Пострадавшие, не подозревая о преступных умыслах подсудимых, сели в автомобиль. В этот момент подсудимые, угрожая ножом, против их воли повезли их в район Самал-3. По дороге обвиняемые без причины начали избивать пострадавших. Вследствие полученных травм у одного из пострадавших изо рта пошла кровь и он начал плевать в салоне авто. Тогда подсудимый ударил его ножом в висок", — рассказала государственный обвинитель.

По словам прокурора, далее они приехали в район Самал-3. Избитых парней вытащили из машины. Один из пострадавших попытался встать, но обвиняемый пнул его по лицу. В этот момент другой пострадавший начал убегать вдоль улицы. Но тот же обвиняемый догнал его и начал руками и ногами наносить ему удары. Несовершеннолетний обвиняемый помог другу затащить избитых парней назад в машину. Проехав около 300 метров, они вновь вытащили пленников из автомобиля, еще несколько раз ударили по лицу и уехали.

"От полученных травм пострадавший скончался на месте. По результатам экспертизы, он умер от переохлаждения. При этом на его теле обнаружено множество травм. В том числе были многочисленные гематомы на лице и колото-резаная рана на голове. Однако они не могли стать причиной его смерти и зажили бы в течение трех недель. У другого пострадавшего также зафиксированы ссадины и гематомы. Ему причинен легкий вред здоровью", — пояснила прокурор.

Подсудимым предъявили обвинение по ст.293 (Хулиганство) и ст.125 УК РК (‎Похищение человека)‎. Сами подсудимые и их адвокаты заявили, что не согласны с версией следствия и просили суд вернуть уголовное дело на доследование.

"Это все неправда! Как вам совесть позволяет зачитывать такое обвинение? Я не согласен", — заявил обвиняемый.

Однако судья отклонил ходатайство адвокатов. Он назначил дату главного судебного разбирательства на пятое января следующего года.

Мать погибшего юноши заявила, что требует самого строгого наказания для подсудимых.

"Родственники обоих подсудимых все девять месяцев не давали нам покоя. Все время приезжали, выходили через кого-то. Хотели, чтобы я простила. Предлагали двух-, трехкомнатные квартиры, деньги, доходило до 90 миллионов тенге в виде компенсации. Постоянные звонки были.

Даже приезжали к нашим престарелым больным родителям, привозили своих адвокатов. Отец одного из подсудимых — судья, тоже приезжал. Мне ничего уже не надо. Любая мать меня поймет. Никакие деньги и материальные блага не заменят моего сына. Никакого прощения не будет. Я многого не требую, лишь надеюсь на справедливый суд Нового Казахстана", — сказала она.

По словам женщины, подсудимых задержали при попытке бегства возле села Тайпак. К следствию у нее нет никаких претензий. Она даже решилась на эксгумацию тела и провела повторную экспертизу.

"Я готова на все, лишь бы доказать. Эксгумация не подтвердила и не опровергла то, что мой сын умер от переохлаждения. И потом не только у моего сына в крови обнаружили алкоголь. У всех было опьянение. Даже сами родственники обвиняемых говорили, что всему виной алкоголь. Трезвыми они бы на такое не пошли", — заключила отчаявшаяся мать.

Погибший сын женщины учился на последнем курсе вуза, работал и собирался жениться. Три года назад в их семье уже произошла трагедия. Из окна четвертого этажа выпал младший сын женщины.

Напомним, ранее стало известно, что после обнаружения на окраине села Октябрьское района Байтерек тела жестоко избитого парня был арестован сын судьи из Уральска.

Отметим, что согласно ст.293 УК РК:

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

А в соответствии со ст.125 УК РК:

1. Похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

7) в отношении двух или более лиц;

8) из корыстных побуждений;

9) лицом с использованием своего служебного положения;

10) с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной);

3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.