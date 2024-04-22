Мать погибшего парня отказалась от претензий к сыну судьи из Уральска

В Западно-Казахстанской области мать погибшего Наримана Рагуфа отказалась от претензий к сыну уральского судьи. Материальную и моральную компенсацию женщина не требует, передает "Мой город".

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО последнее слово предоставили подсудимому, которого обвиняют в хулиганстве и похищении человека.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался 18-летний сын уральского судьи. Однако сказать последнее слово он не пожелал.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев подчеркнул, что подсудимый трижды без причины не явился в зал судебного заседания, чтобы сказать свое последнее слово. Поэтому суд расценивает это как то, что он решил воспользоваться своим правом и отказаться.

Что касается другого обвиняемого, то молодой человек отметил, что свою вину по предъявленному обвинению не признает.

"Нариман умер не по моей вине. Я никого не похищал", - сказал он.

Между тем мать погибшего Наримана Рагуфа заявила, что после прений сторон поменяла свое мнение и теперь считает, что 18-летний сын судьи оказался не в то время и не в том месте.

"Я многое пережила в этой жизни, надеюсь, вы меня поймете. Я хочу сказать, что после тех прений я поняла, что подсудимый не виноват в смерти моего сына. Мать может понять только мать. Мне ничего не нужно, иски морального и материального характера я, естественно, не подавала. Подсудимый неоднократно просил у меня прощения. Какое наказание давать - решать вам. Я доверюсь вашему профессионализму. К нему я претензий не имею", - заявила мать погибшего.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев для принятия решения удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен завтра, 23 апреля.

Напомним, 13 марта прошлого года на окраине села Октябрьское Западно-Казахстанской области было обнаружено тело 21-летнего парня со следами побоев. По делу задержали двоих подозреваемых - парня 2003 года рождения и несовершеннолетнего 2005 года рождения. Позже стало известно, что последний - сын судьи из Уральска. Его арестовали.

В декабре по делу начался судебный процесс. По данным обвинения, подсудимые посадили двоих парней к себе в автомобиль и избили их. Один из пострадавших, Нариман Рагуф, скончался. По результатам экспертизы, он умер от переохлаждения. При этом на его теле было обнаружено множество травм. Второму пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.

Друг погибшего Наримана Рагуфа и главный свидетель по уголовному делу заявил в суде, что сын действующего судьи из Уральска их не избивал. В основном на вопросы прокурора и адвокатов свидетель отвечал, что ничего не помнит.