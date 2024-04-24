Двух жительниц Кокшетау осудили за создание финансовой пирамиды Eolus

В Кокшетау осуждены две жительницы города по обвинению в создании финансовой пирамиды Eolus, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

По информации официального сайта надзорного органа, сумма ущерба от действий женщин составила порядка 10 млн тенге.

"Установлено, что гражданки с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии создали и руководили финансовой пирамидой Eolus. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу energyeolus.info", - рассказали в ведомстве.

В суде гособвинитель доказал виновность подсудимых, а также преступное происхождение имущества, находящегося в их собственности.

Приговором суда две жительницы Кокшетау признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно, с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 3 года.

Напомним, в октябре прошлого года в Акмолинской области была пресечена деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus.

Как заявили в АФМ, организаторы путем проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности их бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить денежные средства, при этом обещая пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада. По данному факту началось досудебное расследование.

Позже стало известно, что уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуют уже в 10 регионах Казахстана. К ноябрю 2023 года 1 773 человека подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.

В феврале 2024 года организатора финансовой пирамиды Eolus в Астане приговорили к 6 годам колонии. В собственность государства изъяли криптовалюту на 187 млн тенге. 535 жителей столицы вложили свои деньги в эту финпирамиду.