Криптовалюту на 187 млн тенге изъяли у организатора финпирамиды в Астане

Организатора финпирамиды "Eolus" в Астане приговорили к 6 годам тюрьмы. В собственность государства изъята криптовалюта на 187 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Астане вынесли приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды "Eolus".

"В 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.

Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе energyeolus.info, созданной зарубежными хакерами", – говорится в Telegram-канале АФМ.

Так, в Астане 535 человек вложили в финпирамиду свои деньги.

По решению суда криптовалюту в размере 408 тыс. долларов, то есть 187 млн тенге, конфисковали в доход государства. А организатора "Eolus" признали виновной и приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций на 5 лет.

В АФМ напомнили, что проверить компанию на наличие признаков финпирамид можно через Telegram-бот "Baiqa, piramida!".

Добавим, что, согласно статье 217 УК РК, создание и руководство финансовой пирамидой наказываются:

штрафом до 3 тыс. МРП (до 11 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам 1200 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Лицо, кроме организатора финансовой пирамиды, добровольно заявившее о пособничестве или руководстве ФП или ее структурным подразделением, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению ее деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.