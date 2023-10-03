Деятельность структурного подразделения Eolus пресекли в Акмолинской области

В Акмолинской области пресечена деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, указанная компания на протяжении трех месяцев осуществляла свою деятельность по привлечению вкладчиков.

"Eolus" позиционировала себя как компания, осуществляющая деятельность по внедрению возобновляемых источников энергии, ветровых энергогенераторов, расположенных в зарубежных странах", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Здесь добавили, что организаторы данного проекта путем проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности их бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить денежные средства, при этом обещая пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада.

По данному факту начато досудебное расследование.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой в Казахстане

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.