Разыскиваемого Казахстаном мужчину задержали в Кыргызстане

Казахстанца, которого на родине объявили в розыск, задержали в Кыргызстане, где он скрывался с прошлого года. Мужчина был не раз судим, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

В ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана, с ноября 2022 года состоявшего на учете как член организованной преступной группировки (ОПГ). Задержанный скрывался на территории КР.

По информации Госкомитета, 34-летний С. А. А. был объявлен в розыск правоохранительными органами Казахстана. Он был неоднократно судим.

"Чтобы избежать наказания, мужчина осенью 2023 года незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории Кыргызстана", – говорится в сообщении.

Его водворили в СИЗО.

Напомним, в ноябре прошлого года в Казахстан из Турции экстрадировали одного из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Ущерб дела составил 212 млн тенге.

В феврале этого года из Испании вернули подозреваемого в создании другой финпирамиды – Questra Holding. В марте на родину из Чехии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 19 млн тенге.

Недавно из Турции в Казахстан доставили обвиняемого в экономической контрабанде с ущербом в 56 млн тенге.