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"30 лет терпели побои и унижения": женщину подозревают в убийстве мужа на юге Казахстана

Опубликовано:

Село в Туркестанской области
Село. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В Туркестанской области женщину подозревают в убийстве супруга, который в пьяном угаре набросился на нее с кулаками. Громкое преступление произошло 12 апреля, передает Первый канал "Евразия".

По данным телеканала, отец семейства систематически избивал жену и детей на протяжении многих лет. Теперь его супругу забрали в изолятор по подозрению в убийстве.

Жителей села Карамурт в Сайрамском районе взбудоражили слухи о преступлении.

"Да, я слышала об убийстве. Они живут по соседству. Хозяин дома в тот день пришел пьяный и в очередной раз решил избить жену. Она пыталась его успокоить, но в результате он умер. Как он умер и из-за чего, я не знаю. Но я их знаю больше 30 лет. Она на такое не способна. Я неоднократно сама прятала ее и детей, когда он приходил домой и бросался с кулаками на них. Это все из-за спиртного", - рассказала жительница Сайрамского района Махсуда Ильясова.

Подробности удалось выяснить у детей погибшего. Они попросили не показывать их лица и не называть имена. По их словам, отец часто поднимал руку на мать. Не щадил он и их.

"В тот день папа снова пришел пьяный домой, весь побитый, с синяками под глазом и раной на шее и набросился с кулаками на маму. Она пыталась его успокоить. Как все произошло в деталях, я не знаю. В результате он умер.

Я уверен, моя мама не виновата, она в тот день и пальцем его не тронула. Мы 30 лет терпели побои и унижения от него, мама никогда не сопротивлялась и не проявляла агрессию по отношению к папе", - рассказал сын погибшего.

Не верит в вину женщины и ее сестра.

"Я неоднократно была свидетелем тирании со стороны покойного, но моя сестра всегда терпела и молчала. Она целыми днями работала, чтобы прокормить детей. Она защищала своих детей от него.

Старший сын у нее стал инвалидом в младенчестве - она ушла на работу, а ее муж остался дома, был пьян и ребенок упал с топчана, после стал инвалидом. Свою дочь в пьяном угаре и со злости он сам выкинул с топчана. Он был очень жестоким человеком, но сестра не могла его убить. Она худенькая и маленького роста", - рассказала сестра подозреваемой.

Сейчас в доме, где недавно произошли трагические события, проходят поминки. От комментариев братья погибшего категорически отказались.

В ДП Туркестанской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. Причину смерти пока никто не может назвать.

"По факту смерти мужчины в Сайрамском районе возбуждено уголовное дело, назначена соответствующая экспертиза. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области", - сообщил заместитель начальника областного ДП Курманбек Сахов.

В марте в Туркестанской области вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве и расчленении своего мужа. Мать двоих детей заявила, что пошла на такой шаг, устав от избиений супруга. Осужденной назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Органы опеки будут решать судьбу ее несовершеннолетних детей.

Похожая трагедия произошла и в Актюбинской области - женщина стала подозреваемой в убийстве мужа, от которого много лет терпела издевательства. По ее словам, она обращалась к сотрудникам полиции с просьбой защитить ее от насилия, но с их стороны не было предпринято никаких действий.

Управление собственной безопасности ДП провело проверку, в результате которой одного сотрудника исключили из правоохранительных органов, еще двоих освободили от занимаемых должностей.

Позже стало известно, что суд приговорил жительницу Актюбинской области к 9 годам лишения свободы. По данным следствия, она один раз ударила супруга ножом, в результате чего он умер на месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086874-30-let-terpeli-poboi-i-unizheniya-zhenschinu-podozrevayut-v-ubiystve-muzha-na-yuge-kazahstana/

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