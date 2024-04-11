Казахстанку, которая обратилась к омбудсмену, осудили за убийство мужа

Жительницу Актюбинской области приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство мужа. Она один раз ударила супруга ножом, в результате чего он умер на месте, передает корреспондент NUR.KZ.

Семейная драма разыгралась в городе Хромтау Актюбинской области. Из обвинения следует, что в ходе конфликта мужчина избил свою супругу, после чего она вызвала полицию и написала на него заявление.

Инцидент произошел в выходной день, сначала на вызов приехали двое патрульных полицейских, а чуть позже участковый. У избитой взяли заявление, у ее обидчика - объяснительную, но его самого не стали забирать в полицию.

А на следующий день вечером между супругами опять произошла ссора, женщина схватила нож и один раз ударила им мужа в грудную клетку. Он скончался на месте.

49-летнюю женщину обвинили в умышленном убийстве. В суде она рассказала, что вместе с мужем прожила почти 14 лет. Они воспитывали двоих детей, вели бизнес в сфере пассажирских перевозок, купили большой особняк.

Но в последние годы супруги часто не ладили. Со слов обвиняемой, муж пил и ревновал ее без причины, контролировал каждый шаг, даже запрещал общаться с родителями. Дело несколько раз почти доходило до развода, но пара мирилась.

В день, когда произошла трагедия, муж пришел домой с бутылкой водки, устроил скандал.

"У него была одна проблема, он часто и много употреблял спиртные напитки, из-за этого между нами происходили ссоры и конфликты. В последние годы он патологически меня ревновал без причины, в том числе и к своим друзьям. Контролировал, куда я езжу на своей машине, спрашивал, почему так долго.

Если он звонил, а я не брала трубку, он становился агрессивным. Поэтому телефон всегда был со мной. Я его пыталась лечить от алкоголя, но не получилось. О том, что он пил, его родители знали. Я прощала его, потому что любила", - рассказала обвиняемая о проблемах в своей семье.

Женщина дала показания о случившемся в день убийства.

"В тот день он пришел домой с водкой, стал меня оскорблять. Тогда меня будто замкнуло, я не помню, как ударила ножом. Потом приехали полиция и "скорая", меня отвезли на освидетельствование", - сообщила обвиняемая.

Суд признал актюбинку виновной в умышленном убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд указал руководству департамента полиции на то, что стражи порядка допустили нарушения, которые в итоге способствовали совершению уголовного правонарушения. По закону в тот день они должны были после жалобы обвиняемой забрать ее супруга в участок, составить на него протокол и предпринять другие законные действия, чтобы скандал между супругами не повторился.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, ранее об этой семейной трагедии высказался Уполномоченный по правам человека в РК по Актюбинской области. Обвиняемая обратилась к нему с просьбой восстановить право на общение со своими детьми, которые были переданы на попечение родственников умершего супруга, а те, по словам женщины, запрещали им общаться с матерью и ее родными.

Сегодня стало известно, что депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ направлен на подпись главе государства. После подписания бытовое насилие станет уголовным преступлением в Казахстане.