Казахстанца убили и расчленили после его претензий из-за видео в TikTok

Вынесен приговор женщине, обвиняемой в убийстве и расчленении своего мужа. Мать двоих детей заявила, что пошла на такой шаг, устав от избиений супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного суда.

Шокирующее преступление произошло вечером 10 августа прошлого года в доме одного из жителей села Капланбек Сарыагашского района.

Как следует из материалов дела, муж начал предъявлять своей жене претензии, что она делает видео и размещает их в TikTok. Распалившись, он принялся избивать женщину. В какой-то момент успокоился и сел к ней спиной. Тогда супруга взяла кухонный нож и перерезала ему горло.

Затем она расчленила тело, на базаре купила бочку, куда загрузила останки. Несколько дней держала бочку дома, не зная куда ее деть.

Когда стал исходить запах, она попросила соседа выбросить бочку якобы с мясом барана в реку. Мужчина согласился, но потом заподозрил неладное. Несмотря на сопротивление женщины, он вскрыл бочку и убедился, что это вовсе не баран. После чего вызвал полицию.

В суде женщина утверждала, что муж ее постоянно избивал. Выяснилось также, что она продала его автомобиль, использовав его мобильный телефон. За что ей также были предъявлены обвинения по ст.190 УК РК (Мошенничество).

"Подсудимая признана виновной и по совокупности статей ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Органы опеки будут решать судьбу двоих ее несовершеннолетних детей, однако родственники сообщили, что возьмут их содержание на себя", - рассказал пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в январе этого года жителя Павлодарской области приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы. В ходе следствия мужчина признался, что избил гражданскую супругу, а когда понял, что она мертва, расчленил тело, вывез и выкинул в реку.

В 2021 году в Караганде в одной из квартир многоэтажки по улице Университетская было обнаружено расчлененное тело мужчины. Подозреваемый в жестокой расправе был задержан. Им оказался 33-летний знакомый убитого.

Погибшему было 36 лет. По словам соседей, он вел разгульный образ жизни. У него часто собирались подозрительные компании. Говорили, что тело было разделено по частям и подготовлено для того, чтобы незаметно вынести его на мусорку.