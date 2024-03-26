АФМ сообщило о завершении расследования по делу о контрабанде грузовых авто

В Алматинской области завершено досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. Материалы направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, расследование проводилось Департаментом АФМ по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.

"Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Материалы расследования направлены в суд. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в АФМ рассказали о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозили небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска.

По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, были начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверялись на причастность к преступлениям.

Также в Акмолинской области было окончено расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.