Нотариуса осудили в Шымкенте за махинации на 47 млн тенге

В Шымкенте за мошенничество осужден нотариус. Девять казахстанцев из-за его действий при оформлении документов на недвижимость потеряли 47 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором суда по факту мошенничества осуждены нотариус к ограничению свободы сроком на 4 года, его сообщники - на 3 года и 3 года 9 месяцев условно.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что частный нотариус, войдя в доверие к потерпевшим, пользуясь их уязвимым положением и используя свои служебные полномочия для извлечения выгоды, неоднократно составлял, заверял договоры купли-продажи вместо оформления договора займа или залога", - пояснили в прокуратуре Шымкента.

В последующем он незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции, закрепив право собственности за третьими лицами.

"По уголовному делу причинен ущерб на сумму 47 млн тенге девяти потерпевшим", - отметили в надзорном органе.

Прокуратура обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными при оформлении документов на недвижимость с участием нотариусов, а в случае необходимости консультироваться с юристами.

В начале года стражи порядка задержали по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости в Алматы мужчину из Туркестанской области. По версии следствия, он предлагал свои услуги для приобретения жилья по заниженной цене. Общая сумма ущерба составила около 48 млн тенге.

А житель области Абай обманул казахстанцев на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам и требовал внести первоначальны взнос - от 2 до 13 млн тенге. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы.

В Актобе же жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин, а заключенные три года назад договоры купли-продажи - просто фикция. Теперь им угрожают выселением или требуют вновь выкупить квартиры, но уже по цене в два раза дороже. В такой непростой ситуации оказались 16 человек.