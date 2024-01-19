Мошенник предлагал жилье по заниженным ценам: алматинцев обманули на 48 млн тенге

37-летнего мужчину из Туркестанской области подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

Как сообщили полицейские, мужчина предлагал свои услуги для приобретения жилья по заниженной цене. Отмечается, что его "услуги" пользовались спросом.

Начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов сообщил, что суммы задатка, варьировались в зависимости от "услуги" - общая сумма ущерба составляет около 48 млн тенге.

"Сейчас следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурант водворен в изолятор временного содержания", - пояснил он.

Также выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.