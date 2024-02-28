Нецензурно выражались: двух пьяных женщин сняли с рейса в аэропорту Алматы

Двух пьяных карагандинок сняли с рейса, летевшего в Шри-Ланку. Женщины выражались нецензурно в адрес работников авиакомпании и не выполняли требования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Двух жительниц Караганды сняли с авиарейса Алматы – Коломбо (Шри-Ланка), инцидент произошел 26 февраля в Международном аэропорту южной столицы.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, 40-летние женщины находились на борту в нетрезвом состоянии, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании.

Обеих привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне и за мелкое хулиганство – каждую оштрафовали на 8 МРП (29,5 тыс. тенге).

Материалы по факту мелкого хулиганства передадут в суд для рассмотрения.

Согласно статье 440 КоАП, распитие алкогольных напитков на улицах и общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест от 5 до 15 суток.