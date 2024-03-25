18-летнюю девушку убили в Алматинской области: в полиции раскрыли подробности

На прошлой неделе в городе Қонаев убили 18-летнюю девушку. Глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов в своем Instagram рассказал подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Как сообщил Аленов, 21 марта в полицию поступила информацию об убийстве человека на территории Алматинской области.

"Данная информация была незамедлительно проверена. В результате проверки убийство девушки 2006 года рождения подтверждено", - сообщил главный полицейский региона.

Полиция возбудила уголовное дело. Производство предварительного следствия поручено сотрудникам Управления полиции города Қонаев.

"В тот же день при координации ДП Алматинской области был проведен необходимый комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие совершенного преступления, и по горячим следам в дежурные сутки были установлены и впоследствии задержаны двое граждан, являющихся уроженцами Алматы и Алматинской области, 2001 и 2003 годов рождения.

Следствием установлено, что подозреваемые в ночь с 14 на 15 марта в безлюдной местности, расположенной на юго-западной части города Қонаев, применив физическое насилие, совершили убийство молодой девушки", - рассказал Аленов.

21 марта суд арестовал подозреваемых. Против них возбуждено дело по статье убийство, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

"Следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу.

Иная информация о ходе досудебного расследования, согласно требованиям УПК РК, разглашению не подлежит", - заключил глава ДП Алматинской области.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.