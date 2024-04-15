Актюбинец убил девушку после того, как она назвала его импотентом

Девушка назвала актюбинца импотентом из-за того, что у них не заладилось в постели. После этого он задушил ее. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС региона.

Преступление случилось в селе Каргалинское в пригороде Актобе. По данным следствия, 41-летний местный житель гостил у знакомого, выпивали горячительные напитки.

Среди гостей была девушка, с которой он решил уединиться. Пара пошла в соседний домик для интимных утех. Вот только там у мужчины что-то не заладилось, в ответ на это его партнерша начала смеяться и назвала его импотентом.

Как следует из материалов дела, тогда мужчина почувствовал себя униженным, подобрал фрагмент ее одежды с пола и задушил им свою спутницу. Увидев, что она перестала дышать, он позвал своего знакомого, который убедился, что женщина мертва. После этого оба пошли в полицию, мужчина во всем сознался.

"Я тогда почувствовал себя униженным, сделал это в порыве злости, убивать ее умысла у меня не было", - объяснял в суде обвиняемый в убийстве.

Без матери остались двое детей, теперь их воспитывает дедушка. Он попросил строгого наказания за убийство своей дочери.

Само преступление случилось в конце декабря прошлого года, а приговор огласили на днях, то есть спустя 3,5 месяца. Суд признал подсудимого виновным в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК) и приговорил к 11 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В прошлом году жительница Актобе предстала перед судом по обвинению в убийстве мужчины, с которым она познакомилась буквально за несколько часов до преступления. Женщина пришла с подругой домой к новому приятелю, где он, по ее словам, начал приставать к ней, и ударила его ножом, защищая свою честь. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы.