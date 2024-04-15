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На карагандинца напали с ножом (видео)

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Подозреваемый в нападении с ножом
Задержанный. Фото: ДП Карагандинской области

В одном из районов Караганды произошло нападение с ножом на мужчину. Подозреваемый задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 апреля в 15 микрорайоне Караганды 43-летний мужчина получил ножевое ранение. Его госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 47-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование", - отметили в ДП Карагандинской области.

Напомним, в марте в Нуринском районе Карагандинской области произошло нападение на водителя, который хотел взять попутчицу до столицы на остановке. Его ножом ранил неизвестный. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении задержали и водворили в ИВС.

В Петропавловске перебранка отдыхающих в кафе переросла в драку с поножовщиной. Один из ее участников оказался в больнице с множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемый, который на момент задержания еще находился в состоянии алкогольного опьянения, был помещен в ИВС.

В Кызылординской области встреча друзей в кафе также привела к конфликту, который завершился дракой. Один из ее участников ударил другого ножом. Мужчине вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три с половиной года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084771-na-karagandintsa-napali-s-nozhom-video/

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