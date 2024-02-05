Встреча друзей в кафе закончилась поножовщиной в Кызылординской области

Встреча друзей в кафе привела к конфликту, который завершился дракой. Один из ее участников ударил другого ножом. Мужчине вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в Байконырском городском суде рассматривалось уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.106 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Подсудимый пришел в кафе, где встретил давнего друга потерпевшего, с которым завязался разговор. Когда шутили между собой, были произнесены слова, которые звучали как унизительные, которые задели честь и достоинство", - рассказали о причинах конфликта в суде.

После этого между мужчинами началась драка.

"В ходе драки подсудимый и потерпевший избивали друг друга кулаками. В этот момент подсудимый, осознавая, что его действия являются общественно опасными, рассердившись на потерпевшего взял раскрывающийся нож ("бабочку") и нанес потерпевшему один удар в область левой стороны легких, тем самым умышленно причинил тяжкий вред здоровью", - сообщили в суде.

В главном судебном разбирательстве подсудимый признал свою вину и раскаивался о содеянном.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. В течение всего срока отбывания наказания он будет привлечен к принудительному труду на 100 часов в год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Согласно ч.1 ст.106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

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