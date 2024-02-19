Отдыхающие устроили поножовщину в кафе в СКО

В Петропавловске словесный конфликт отдыхающих перерос в драку с поножовщиной, а одного из ее участников привел на больничную койку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, разногласия между двумя группами отдыхающих возникли в одном из городских кафе. В результате потасовки один из ее участников получил ножевые ранения. Он был госпитализирован.

"Сотрудники УБОП, в диапазон задач которых входит и работа с маргинальной молодежью, склонной к правонарушениям в увеселительных заведениях, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 27-летнего петропавловца", - рассказали в МВД.

"На момент задержания он еще находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело", - пояснил начальник УБОП Жандос Басыбаев.

В Управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области сообщили о состоянии пострадавшего.

"В городскую больницу скорой медицинской помощи поступил 21-летний мужчина с множественными колото-резаными ранениями. Ему была проведена экстренная операция. В настоящее время пациент находится в отделении хирургии, его состояние оценивается как тяжелое, послеоперационный период проходит без особенностей", - отметили в ведомстве.

Ранее в Кызылординской области встреча друзей в кафе привела к конфликту, который завершился дракой. Один из ее участников ударил другого ножом. Мужчине вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три с половиной года.

А в Актау средь бела дня возле частного детского сада произошла поножовщина. На место прибыли скорая помощь и полиция. По предварительным данным, был ранен мужчина. Начато досудебное расследование.

Также осенью прошлого года в Сети появилась информация о том, что между сотрудниками КТЖ произошла поножовщина в Актюбинской области. В нацкомпании сообщили, что действительно в нерабочее время случился конфликт на бытовой почве между работниками локомотивного эксплуатационного депо. В результате один из мужчин получил ножевые ранения и был госпитализирован в районную больницу.