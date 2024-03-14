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"Хотел подвезти женщину": на водителя напали с ножом в Карагандинской области

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Полицейские и подозреваемый в Карагандинской области
Полицейские с подозреваемым. Фото: рассылка в мессенджере

В Нуринском районе произошло нападение на водителя, который хотел взять попутчицу до столицы на остановке. Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

Нападение на водителя произошло на выезде из села Ахмет. В социальных сетях распространилось видео, на котором окровавленный потерпевший, находящийся, судя по всему, в медпункте, рассказал подробности происшествия.

По его словам, он выехал в столицу на работу и решил подобрать на остановке женщину, которая голосовала.

Как только он остановил авто, рядом с женщиной возник незнакомец. Внезапное появление мужчины показалось странным водителю, он хотел отказаться от попутчиков, и стал закрывать дверь авто. В этот момент, по словам потерпевшего, незнакомец набросился на него с ножом.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что подозреваемый уже задержан.

"В Нуринском районе полицией "по горячим следам" задержан подозреваемый, который 14 марта нанес ножевое ранение местному жителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование ", - пояснили в ДП Карагандинской области.

Напомним, ранее в Темиртау двое мужчин напали на водителя скорой помощи, ударили его ногой в область груди, повредили спецтранспорт, забрали некоторые вещи и скрылись в неизвестном направлении. Позже их задержали. По данному факту проводится досудебное расследование.

А в Караганде сейчас судят Нурболата Дакебаева также за нападение на водителя скорой помощи, произошедшее в январе этого года. Мужчине за хулиганство грозит до 2 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068302-hotel-podvezti-zhenschinu-na-voditelya-napali-s-nozhom-v-karagandinskoy-oblasti/

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