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Засунул 49 iPhone в штаны и прошел мимо полиции: кража в магазине Apple попала на видео

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Вор крадет смартфоны
Кража. Кадр из видео: twitter.com/VBStrong_67

В Сети завирусилось видео, на котором злоумышленник в маске грабит магазин Apple - инцидент произошел в Окленде, штат Калифорния, пишет Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек в маске срывает телефоны, которые находятся на витрине, и засовывает их в штаны. Таким образом "герой" видео похитил несколько десятков iPhone.

После он выходит из здания магазина, проходит мимо полицейского авто и садится в сою машину.

По данным издания, кадры были сняты на Бэй-стрит в Окленде. Отмечается, что остальные покупатели безучастно смотрели за происходящим. Сообщается, что мужчина в маске снял 49 iPhone с защитных шнуров и засунул их себе в штаны.

Уточняется, что обычно Apple хранит свои товары в отдельной частной зоне, доступной только для сотрудников, поэтому вор, скорее всего, и выбрал демонстрационные телефоны, которые лежали на витрине.

Выставочные экземпляры не обладают всеми возможностями обычной техники, представленной в продаже.

Отмечается, что это не первый случай, когда магазин Apple в районе Окленда становится мишенью для воров.

Отметим, что на днях похожий случай произошел в Алматы.

Видео кражи показали полицейские. На кадрах заметно, как мужчина берет телефон с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери магазина.

Аналогичный случай произошел в Шымкенте в начале этого года. Злоумышленники сумели похитить iPhone с витрины магазина. С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты задержали подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059786-zasunul-49-iphone-v-shtany-i-proshel-mimo-politsii-krazha-v-magazine-apple-popala-na-video/

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