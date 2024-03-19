Житель СКО был в шаге от потери всех своих сбережений после звонка "из КНБ"

Пожилой житель СКО едва не стал жертвой интернет-мошенников. Они убедили сельчанина приехать в Петропавловск, снять все деньги со счета и передать им, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, пенсионеру позвонили якобы от оператора сотовой связи, затем из "службы безопасности банка", а потом и вовсе "из КНБ".

"Мошенники убедили 67-летнего мужчину, что его банковский счет под угрозой. По указанию злоумышленников он поехал в Петропавловск, снял все средства с депозита и собирался перечислить их на "страховую ячейку" - то есть в руки преступников", - пояснили в МВД.

Действия пенсионера, который выполнял финансовые операции под диктовку неизвестных по телефону, привлекли внимание работника банка и 46-летнего горожанина Жениса Баймусина.

Они попытались остановить сельчанина. Мошенники, услышав, что их планы под угрозой, вызвали для своей жертвы такси и велели ехать в другое отделение банка.

Женис позвонил в полицию, догнал пенсионера на улице и удержал его от поездки. Прибывшие стражи порядка окончательно убедили пожилого человека, что он был в шаге от того, чтобы потерять все свои сбережения.

"Я часто слышу о таких способах обмана. О них много пишут в WhatsApp. Сразу почувствовал, что дедушку обманывают", - рассказал Женис Баймусин.

По информации управления криминальной полиции ДП СКО, различные варианты "звонка из банка" - самый распространенный вид интернет-мошенничества. Из 126 фактов, зарегистрированных с начала года, 52 преступления совершены именно по этой схеме.

"Активная профилактическая работа приносит свои плоды. Все чаще люди отказываются выполнять требования преступников. Люди в возрасте находятся в зоне наибольшего риска. Просим всех предупреждать пожилых родственников и знакомых об опасности интернет-мошенничества", - призвал начальник УКП ДП СКО Иван Терзиди.

В феврале житель Усть-Каменогорска едва не лишился своих денег, ответив на телефонный звонок. Неизвестные пытались выманить у него реквизиты банковской карты. К счастью, мужчина обратился к участковому инспектору полиции, который убедил его не передавать никаких данных и объяснил, что с ним связались мошенники.

Также стало известно, что пенсионерка из Усть-Каменогорска в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана. Позже она на видео обратилась со словами благодарности к стражам порядка.

А вот пенсионерка из Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Но полицейские вовремя задержали подозреваемого и вернули женщине ее сбережения.