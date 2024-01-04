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5 млн тенге потерял доверчивый акмолинец за несколько минут

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Пожилой мужчина с телефоном
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: delihayat / Getty Images

Мошенники по телефону пообещали акмолинцу перевести имеющиеся на его депозите денежные средства на безопасный счет. В итоге мужчина лишился 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области, прямо перед новогодними праздниками в неприятную историю попал 66-летний житель Щучинска. 29 декабря на его телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.

"Лжеменеджер сообщил мужчине, что в настоящее время участились факты интернет-мошенничества, однако есть возможность сохранить свои денежные средства путем перевода на так называемый безопасный счет.

Полностью доверившись звонившему и не подозревая об обмане, акмолинец сам сообщил аферисту все пароли и коды от депозита, на котором хранились 5 млн тенге личных накоплений. Буквально за несколько минут все денежные средства были переведены на счета мошенников", - рассказали в ведомстве.

По факту мошенничества полицейскими начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

"Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Подобные звонки, как правило, совершают мошенники. Ни в коем случае не продолжайте разговор, не передавайте личные данные, пароли, коды из смс-сообщений и другую информацию. Обязательно предупредите о мошенниках пожилых родственников", - обратились в ДП Акмолинской области.

Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, в декабре 5 млн тенге выманил лжесотрудник банка у доверчивой жительницы Кызылорды. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Со слов заявительницы, мужчина по телефону уверил ее, что неизвестные хотят оформить кредит от ее имени, и уговорил перечислить 5 млн тенге.

Также сообщалось, как казахстанцев "разводят" с помощью взлома WhatsApp. Все больше пользователей мобильной связи отмечают, что их знакомым, друзьям и родственникам пишут в мессенджере с просьбой занять деньги. Все выглядит настолько правдиво, что многие даже не задумываются, действительно ли сам владелец аккаунта просит сумму взаймы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053957-5-mln-tenge-poteryal-doverchivyy-akmolinets-za-neskolko-minut/

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