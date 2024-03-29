Чиновника осудили по коррупционному делу в Павлодарской области

Главный специалист отдела сельского хозяйства города Аксу был признан виновным в получении взятки и совершении служебного подлога, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, госслужащий обвинялся по ч.2 ст.366 и ч.1 ст.369 УК РК. Уголовное дело рассматривалось 26 марта Аксуским городским судом.

"В феврале 2024 года главный специалист ГУ "Отдел сельского хозяйства города Аксу" получил от гражданина 100 тыс. тенге за незаконное изготовление удостоверения тракториста-машиниста, разрешающего управление сельскохозяйственной техникой", - установил суд.

Вина в совершении преступлений доказывалась показаниями свидетелей, признательными показаниями подсудимого, а также вещественными и документальными доказательствами.

С учетом признания вины и раскаяния в содеянном суд назначил госслужащему наказание в виде штрафа в размере 5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Сумма взятки в размере 100 тыс. тенге была конфискована в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.1 ст.369 УК РК служебный подлог - это внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

Служебный подлог наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.