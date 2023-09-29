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Ущерб 7,4 млн тенге: Антикор ведет расследование в отношении одного из чиновников Минсельхоза

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Мужчина выходит из кабинета
Чиновник. Иллюстративное фото: Frank Armstrong/Getty Images

Гендиректора РГП "Фитосанитария" Минсельхоза РК заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По данным из официального Telegram-канала ведомства, досудебное расследование проводит Антикоррупционная служба по городу Алматы. Подозреваемым стал генеральный директор РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

"Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария", – сообщили представители Антикора.

Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – подчеркнули правоохранители.

Отметим, что согласно Закону РК "О государственной службе", существуют ограничения, связанные с пребыванием на госслужбе. Так, государственный служащий не вправе:

  • быть депутатом представительного органа;
  • заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;
  • заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в его должностные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  • быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном;
  • использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;
  • участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, включая забастовки;
  • в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038696-glavu-odnogo-iz-predpriyatiy-minselhoza-zapodozrili-v-zloupotreblenii-polnomochiyami/

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