Ущерб 7,4 млн тенге: Антикор ведет расследование в отношении одного из чиновников Минсельхоза
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Гендиректора РГП "Фитосанитария" Минсельхоза РК заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
По данным из официального Telegram-канала ведомства, досудебное расследование проводит Антикоррупционная служба по городу Алматы. Подозреваемым стал генеральный директор РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
"Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария", – сообщили представители Антикора.
Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – подчеркнули правоохранители.
Отметим, что согласно Закону РК "О государственной службе", существуют ограничения, связанные с пребыванием на госслужбе. Так, государственный служащий не вправе:
- быть депутатом представительного органа;
- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;
- заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в его должностные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном;
- использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;
- участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, включая забастовки;
- в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038696-glavu-odnogo-iz-predpriyatiy-minselhoza-zapodozrili-v-zloupotreblenii-polnomochiyami/