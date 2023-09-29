Ущерб 7,4 млн тенге: Антикор ведет расследование в отношении одного из чиновников Минсельхоза

Гендиректора РГП "Фитосанитария" Минсельхоза РК заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По данным из официального Telegram-канала ведомства, досудебное расследование проводит Антикоррупционная служба по городу Алматы. Подозреваемым стал генеральный директор РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

"Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария", – сообщили представители Антикора.

Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – подчеркнули правоохранители.

Отметим, что согласно Закону РК "О государственной службе", существуют ограничения, связанные с пребыванием на госслужбе. Так, государственный служащий не вправе: