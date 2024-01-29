О звонках, которым нельзя доверять, предупредили казахстанцев в Минюсте

Министерство юстиции предупредило казахстанцев о новом способе мошенничества – злоумышленники представляются работниками органов юстиции или судоисполнителями, передает NUR.KZ.

О новом способе мошенничества предупредили казахстанцев в Министерстве юстиции.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, мошенники, представляясь сотрудниками органов юстиции или судебными исполнителями, обращаются к гражданам и требуют выполнить условия исполнительных документов о погашении задолженности. А в противном случае пугают блокировкой банковских счетов, приостановкой водительских прав и так далее.

В случае поступления подобных звонков казахстанцы могут самостоятельно проверить информацию о наличии либо отсутствии исполнительного производства в государственной автоматизированной информационной системе или через мобильное приложение АИС ОИП.

Контактные данные государственных и частных судоисполнителей указаны на официальном сайте Минюста, а также на сайте АИС ОИП.

Граждан призвали доверять только официальным источникам информации и не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам.

Отметим, что в конце прошлого года казахстанцев обманывали при помощи вредоносной ссылки, из-за которой они теряли доступ к своим аккаунтам в мессенджерах. А в преддверии Нового года наших граждан обманывали продажей несуществующих елок.

Недавно мошенники взяли на вооружение искусственный интеллект, при помощи которого начали использовать голоса своих жертв для воплощения обмана. Также мы писали, что злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов, на котором предлагали всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".