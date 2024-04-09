Сотрудники ЦОНов и "помогайки": предполагаемую преступную группу установили в Караганде

В Караганде областной прокуратурой совместно с ДКНБ региона пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки". За денежные вознаграждения они незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Карагандинской области.

Как отметили в ведомстве, законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получение разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактически регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона.

Также, по данным прокуратуры, незаконно выпущены две ЭЦП, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе "eQonaq".

Все это производились без ведома владельцев электронной цифровой подписи.

"Стоит отметить, что незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц.

По данному факту начато досудебное расследование", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее группу из девяти человек, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали в Туркестанской области. Кроме того, в полицию доставили шесть граждан Узбекистана. В ходе обыска правоохранители изъяли у подозреваемых документы и шесть загранпаспортов, охотничье ружье с патронами, два свертка с наркотическим средством, 16 мобильных телефонов, около 500 тыс. тенге, 250 тыс. узбекских сумов и другие вещественных доказательства.

Также был пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее в страны Европы через территорию Казахстана.