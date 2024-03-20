Канал незаконной миграции из Афганистана в Европу пресекли в Казахстане

Пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее страны Европы через территорию Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Управлением пограничного контроля "Алматы" ПС КНБ совместно с Департаментом КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее страны Европы через территорию Казахстана.

Сообщается, что 16 марта при попытке дачи взятки должностному лицу в размере 5 тысяч долларов США с поличным задержаны четверо граждан Афганистана.

"По материалам следствия, денежные средства предназначались для организации переправки иностранцев по поддельным паспортам Испании и Португалии через международный аэропорт Алматы", - говорится в сообщении КНБ РК.

Проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 394 и статьей 367 Уголовного кодекса РК.

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, в августе 2023 года в Костанайской области пресекли канал незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.

В июле того же года расследование по факту организации незаконной миграции было начато в Атырауской области.

В ноябре 2022 года МВД совместно с КНБ провели масштабную спецоперацию по задержанию группы лиц, подозреваемых в контрабанде и организации незаконной миграции в Туркестанской области на границе с Узбекистаном.

Согласно статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан –

наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно статье 367 УК РК "Дача взятки", дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, –