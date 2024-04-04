Канал незаконной миграции пресекли в Казахстане: задержаны 9 человек (видео)

Группу из девяти человек, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали в Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по подозрению в организации незаконной миграции оперативники задержали двух женщин и семерых мужчин, одна из них оказалась гражданкой Узбекистана, а остальные - местные жители. Также в полицию стражи порядка доставили шесть граждан Узбекистана.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Туркестанской области полицейские пресекли преступную деятельность группы людей, занимавшихся оказанием помощи иностранцам, имеющим нарушения миграционного законодательства, по пересечению границы через пограничные посты", - рассказали в МВД.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых документы и шесть загранпаспортов, охотничье ружье с патронами, два свертка с наркотическим средством, 16 мобильных телефонов, около 500 тыс. тенге, 250 тыс. узбекских сумов и другие вещественных доказательства.

В настоящее время по факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что по ст.394 УК РК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А организация незаконной миграции, совершенная преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Полицейские возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.