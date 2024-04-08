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Житель Мангистау побил супругу на детской площадке: его доставили в полицию

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Игровая площадка
Детская площадка. Иллюстративное фото: sassy1902 / Getty Images

Разборки жителя Мангистауской области со своей женой на детской площадке попали на видео. В областном департаменте полиции сообщили, что мужчину доставили в отдел, передает Lada.kz.

Соответствующее видео опубликовали в Instagram-профиле 112_aktau. На кадрах – семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина на видео несколько раз бьет и толкает женщину, от чего она падает. После разборки его жена берет на руки ребенка и они вместе покидают площадку.

Инцидент на детской площадке
Инцидент на детской площадке. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В областном департаменте полиции порталу рассказали, что инцидент произошел вчера, 7 апреля, в селе Мангистау – мужчина нанес удары на детской площадке своей жене.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции Мунайлинского района", – рассказали в ДП области.

Сообщается, что материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.

Напомним, в конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане. Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Также предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы и другое.

21 февраля мажилисом были одобрены законодательные поправки. Наряду с этим во время обсуждения один из депутатов указывал на недопустимость принижения роли мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081126-zhitel-mangistau-pobil-suprugu-na-detskoy-ploschadke-ego-dostavili-v-politsiyu/

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