Житель Мангистау побил супругу на детской площадке: его доставили в полицию

Разборки жителя Мангистауской области со своей женой на детской площадке попали на видео. В областном департаменте полиции сообщили, что мужчину доставили в отдел, передает Lada.kz.

Соответствующее видео опубликовали в Instagram-профиле 112_aktau. На кадрах – семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина на видео несколько раз бьет и толкает женщину, от чего она падает. После разборки его жена берет на руки ребенка и они вместе покидают площадку.

Инцидент на детской площадке. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В областном департаменте полиции порталу рассказали, что инцидент произошел вчера, 7 апреля, в селе Мангистау – мужчина нанес удары на детской площадке своей жене.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции Мунайлинского района", – рассказали в ДП области.

Сообщается, что материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.

Напомним, в конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане. Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Также предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы и другое.

21 февраля мажилисом были одобрены законодательные поправки. Наряду с этим во время обсуждения один из депутатов указывал на недопустимость принижения роли мужчины.