Мать подозревают в убийстве детей в Карагандинской области: появились подробности

В Карагандинской области женщину подозревают в убийстве своих дочерей 2 и 4 лет. В акимате села Гагаринское, что под Темиртау, озвучили некоторые подробности, передает КТК.

Трагедия произошла в селе Гагаринское под Темиртау. Семья переехала сюда прошлой осенью. Супруги нигде не работали. Однако семья как неблагополучная не числилась.

У женщины было трое детей от предыдущих отношений. Девочкам 4, 2 года и самой младшей 6 месяцев.

По словам акима села, в полицию о страшном убийстве сообщил супруг подозреваемой. Также известно, что молодая мать до 2019 года состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам соседей, пара ни с кем в округе не общалась, но между собой часто ссорилась. Выжившую малышку временно определили в Дом малютки.

Источник: КТК

Напомним, 4 апреля в небольшом селе в Бухар-Жырауском районе в доме обнаружили тела малышей с признаками насильственной. Детям было 2 и 4 года. По словам односельчан, предположительно, они были задушены. В совершении преступления заподозрили мать детей. Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. По делу были назначены экспертизы.

В феврале похожее преступление произошло в Туркестане, где в съемной квартире нашли тела двух малолетних детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция задержала мать погибших в одной из гостиниц Шымкента.