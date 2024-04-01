Тайники на 143 млн тенге: девушку задержали в Алматинской области (видео)

Сотрудники УПН ДП Алматинской области обнаружили тайники, в которых находилось около 3 кг мефедрона стоимостью на "черном рынке" 143 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, наркотики изъяли из оборота 30 марта в рамках оперативно-профилактического мероприятия.

В незаконном хранении и сбыте синтетических наркотиков подозревается 28-летняя девушка, которую задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Карасайском районе.

"Подозреваемая указала местоположение трех наркозакладок, где было обнаружено и изъято порошкообразное вещество бежевого цвета со специфическим запахом. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон" весом около трех килограммов, то есть это 7920 разовых доз, на общую сумму 143 млн тенге", - отметили в МВД.

Подозреваемая водворена в ИВС. Расследование уголовного дела проводится по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мефедрон стоимостью 30 млн тенге обнаружили полицейские в такси в Шымкенте. Подозреваемый в перевозке наркотиков задержан, хоть он и пытался скрыться, оставив дорожную сумку в багажнике автомобиля.

А в феврале нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков обнаружили на территории села Косозен в Алматинской области. 17 февраля полицейские провели спецоперацию и задержали 33-летнего местного жителя, его водворили в изолятор временного содержания.