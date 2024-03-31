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Мужчину ранили в ногу из дробовика в Карагандинской области

Опубликовано:

Человек держит в руках пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В одном из поселков Карагандинской области произошла перестрелка. Ранен мужчина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Конфликт со стрельбой произошел в поселке Агадырь Шетского района. Видео с места происшествия опубликовано в паблике Denski_blog. По информации автора публикации, причина конфликта пока не известна. Судя по видео, в нем приняли участие несколько мужчин.

Видеозапись прокомментировала пресс-служба департамента полиции Карагандинской области. По данным ведомства, участники задержаны. Расследование находится на контроле руководства департамента.

"31 марта в медицинское учреждение поселка Агадырь с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Все участники инцидента установлены. Ведется расследование", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, ранее в Степногорске произошла погоня за нарушителем ПДД и стрельба. Огонь из служебного оружия открыли сотрудники полиции, которые преследовали водителя, совершившего смертельное ДТП.

В сентябре прошлого года в Алматы ночью в кафе на пересечении улицы Аль-Фараби и проспекта Назарбаева произошла перестрелка с участием четырех человек. В ходе инцидента пострадали два человека. Информацию прокомментировали в полиции.

В феврале в южной столице произошла стрельба в овощной лавке. Было заведено уголовное дело. Позже стало известно о стрельбе в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076303-muzhchinu-ranili-v-nogu-iz-drobovika-v-karagandinskoy-oblasti/

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