Стрельба в Карагандинской области: задержаны четверо подозреваемых (видео)

Задержаны четверо подозреваемых в покушении на убийство в Карагандинской области. Их поместили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия в отношении жителя поселка Агадырь задержаны четверо мужчин в возрасте 28-47 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел в поселке Агадырь Шетского района 31 марта. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях. В медицинское учреждение с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Добавим, что согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А убийство, совершенное группой лиц или из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.