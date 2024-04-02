Перестрелка произошла в Шымкенте

На одной из улиц Шымкента сегодня произошла драка, закончившаяся стрельбой. Участников конфликта задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 апреля в Шымкенте во дворе дома по улице Шевченко между ранее знакомыми лицами произошла драка с применением травматического оружия.

"Все участники конфликта задержаны. Потерпевший от госпитализации отказался", - отметили в ДП Шымкента.

Начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

А 31 марта конфликт со стрельбой произошел в поселке Агадырь Карагандинской области. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях. В медицинское учреждение с дробовым ранением ноги обратился местный житель.

В полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали четырех мужчин.

Также в Байконуре группа людей напала на местного жителя, раздался выстрел из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в стрельбе задержали.