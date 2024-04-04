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Эзотерика

Спасателя ударили ножом в ЗКО: подозреваемого арестовали на два месяца

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Мужчина с ножом
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: redstallion/Getty Images

Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на спасателя МЧС во время противопаводковых мероприятий в ЗКО, арестован на два месяца, сообщает портал "Мой город".

Стало известно, что Казталовский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 31-летнего мужчины.

По данным издания, подозреваемого арестовали сроком на два месяца.

Его подозревают в совершении преступления по статье 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

Напомним, в воскресенье, 31 марта, 26-летний спасатель получил удар ножом во время проведения противопаводковых мероприятий. Он оказывал помощь местным жителям на берегу реки Караозен.

По данным МЧС, в районную больницу пострадавшего доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.

Позже врачи также рассказывали о состоянии пострадавшего спасателя. Сообщалось, что его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение.

О происшествии высказывался вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

"Мы тоже глубоко расстроены, что, к сожалению, есть люди среди нашего народа, которые вонзают в спину нож, когда наши спасатели исполняют свой долг. Как это произошло: в ЗКО два спасателя стояли на берегу и переправляли людей с одного берега на другой на лодке. К ним подошли двое местных жителей и начали придираться.

Когда спасателям удалось успокоить жителей, граждане спросили: "А сколько вы еще здесь будете?". И вечером, напившись, эти двое вернулись и начали драку. Один из них воткнул нож в нашего сотрудника", – рассказывал он.

Отметим, что согласно статье 380 УК РК, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

При этом то же деяние, совершенное:

  • в отношении двух или более лиц;
  • в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • с особой жестокостью;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;
  • с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
  • неоднократно;
  • в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;
  • в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;
  • в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, -

наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078552-ranil-nozhom-spasatelya-v-zko-podozrevaemogo-arestovali/

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