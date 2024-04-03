Казахстанка взяла кредит под залог квартиры и лишилась 12 млн тенге
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Жительница Петропавловска представлялась успешной бизнес-леди и брала деньги в долг, но не возвращала их. Одна из потерпевших отдала ей 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, петропавловские полицейские раскрыли ряд эпизодов мошенничества, совершенных 30-летней горожанкой.
"Несколько лет нигде не работающая женщина обманывала знакомых, представляясь успешной предпринимательницей и под разными предлогами выманивая деньги в долг. В 2019 году одну из потерпевших она убедила в том, что ей якобы срочно нужны деньги, чтобы выкупить недвижимое имущество. Обманутая женщина взяла крупный кредит под залог своей квартиры и несколько раз передала злоумышленнице значительные суммы денег", - пояснили в МВД.
В итоге женщине был причинен ущерб в размере 12 млн тенге.
Расследуя преступную деятельность подозреваемой, следователи УП Петропавловска установили 10 эпизодов контактного мошенничества с суммами ущерба от 45 тысяч до миллионов тенге.
"Примечательно, что многие потерпевшие продолжали полностью доверять женщине и ждали возвращения долгов, в полицию обратились только четверо", - отметили в МВД.
Между тем весной 2023 года женщина начала размещать в интернете объявления о продаже букетов, состоящих из кондитерских изделий и ягод.
"Одному из клиентов она отправила букет, не соответствующий заказу. Другой вовсе не получил обещанный товар", - рассказали в МВД.
Таким образом, к обвинению прибавились два эпизода интернет-мошенничества.
В марте Петропавловский городской суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы и обязал ее возместить причиненный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.
Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в отношении двух и более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.
Ранее жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, в телефоне которой, по информации полиции, сохранились реквизиты потерпевшей.
А актюбинка через суд потребовала у бывшего парня 9 млн тенге. Девушка оформила на себя четыре кредита, чтобы достать деньги, которые просил ее экс-сожитель для покупки автомобиля. Она попросила суд лишить молодого человека свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078282-kazahstanka-vzyala-kredit-pod-zalog-kvartiry-i-lishilas-12-mln-tenge/