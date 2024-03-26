Талдыкорганка через телефон подруги оформила кредит и неожиданно узнала о "сюрпризе"

Жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию областного центра обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные посредством мобильного приложения оформили на нее товарный кредит более чем на 800 тыс. тенге.

"В ходе расследования полицейскими установлено, что подруга потерпевшей, воспользовавшись тем, что последняя оформляла кредит через ее мобильный телефон, использовала сохраненные реквизиты и взяла в кредит несколько смартфонов с аксессуарами. В целях дальнейшего обогащения задержанная перепродала приобретенные товары через онлайн-платформу объявлений", - пояснили в МВД.

О кредите и образовавшейся задолженности потерпевшая узнала лишь при очередном погашении согласно графику платежей.

Полиция региона предостерегла граждан от передачи мобильных устройств посторонним лицам и призвала казахстанцев быть более бдительными и менее доверчивыми к подозрительным звонкам и предложениям.

А в Актобе любовная история завершилась разбирательствами в суде. Девушка заявила, что мужчина должен ей почти 10 млн тенге. Также она просила суд лишить его свободы. За обман бывшей пассии и еще одной знакомой актюбинец в итоге угодил за решетку на 3,5 года.

В феврале подозреваемого в обмане друзей и родственников на 67 млн тенге задержали в Кокшетау. По информации полиции, среди обманутых оказались супруга, ее родители, близкие, одноклассники и знакомые мужчины. Он полтора года находился в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве.

Ранее в Караганде молодой человек очаровал девушку и уговорил ее оформить кредит. Позже 21-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Оказалось, что она пострадала не одна. Во время досудебного расследования стражи порядка установили причастность мужчины еще к четырем аналогичным фактам, где потерпевшими стали доверчивые девушки.