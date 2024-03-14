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Актюбинка через суд потребовала у бывшего парня 9 млн тенге

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Женщина и мужчина в ссоре
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Любовная история завершилась разбирательствами в суде. За обман бывшей возлюбленной и еще одной знакомой актюбинец угодил за решетку на 3,5 года, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

25-летнего актюбинца обвинили в мошенничестве (п.1, 4 ч.3 ст.190 УК РК). Одной из потерпевших оказалась его бывшая возлюбленная, с которой он прожил несколько лет в неофициальном браке.

Из обвинения следует, что через некоторое время после того, как молодые люди расстались, их пути пересеклись. Мужчина посоветовал бывшей сожительнице купить машину в России по цене ниже рыночной и сам же пообещал в этом деле помочь. Девушка ему поверила, сначала дала 500 тыс. тенге, а еще через неделю - пять с лишним миллионов.

Чуть позже парень вышел с бывшей возлюбленной на связь из России и сообщил, что Toyota RAV4, которую она хотела купить, находится в плачевном состоянии. Он предложил приобрести BMW, но за это надо было доплатить. Актюбинка перевела ему еще полтора миллиона тенге.

После этого мужчина продолжил просить деньги под разными предлогами. Так, в одном случае ему понадобились средства на колеса для BMW, в другом - на лечение от коронавируса, бывшая сожительница скинула на все это еще около миллиона тенге.

И уже после он сообщил экс-возлюбленной, что при пересечении границы возникли проблемы. На их решение она передала мужчине через его знакомого еще 1,2 млн тенге.

В суде потерпевшая рассказала, что оформила на себя четыре кредита, чтобы достать деньги, которые просил обвиняемый. Потом он все же приехал к ней на BMW, но на машину не было никаких документов. Более того, она узнала, что автомобиль попадал в аварии шесть раз и оформлен вообще на другого человека.

Тогда она потребовала, чтобы он вернул все деньги, которые получил. Потерпевшая признала, что обвиняемый в течение определенного периода перечислял деньги на оплату ее кредитов, правда, точную сумму назвать не смогла, но при этом осталась при мнении, что он должен ей 9 728 000 тенге. Она также просила суд лишить его свободы.

Обвиняемый в мошенничестве уверял, что не обманывал свою бывшую сожительницу. Он отметил, что в период совместной жизни содержал ее, делал ремонт в ее квартире.

Мужчина заявил, что миллионы брал в долг, в том числе и на лечение от COVID-19, так как в России у него оказался положительным ПЦР-тест.

Еще он утверждал, что ничего ей не должен, так как полтора года переводил деньги, чтобы она оплачивала кредиты. И перестал посылать деньги только после того, как она написала на него заявление в полицию. А сделала она это якобы из ревности, так как он женился на другой. Суд критически отнесся к его оправданиям в части того, что он ее не обманывал.

В уголовном деле есть еще одна потерпевшая. Из обвинения следует, что в автосалоне в Оренбурге обвиняемый предложил ей приобрести Volkswagen через его товарищество, что гарантировало бы ей 10-процентную скидку. Женщина согласилась на заманчивое предложение и несколькими траншами передала ему более 11 млн тенге. Но по факту автомобиль так и не пересек границу с Казахстаном.

Покупательница потребовала обвиняемого вернуть ей деньги, но вместо этого он оставил у нее на работе автомобиль BMW. Со слов потерпевшей, машина эта была в ужасном состоянии, без капота и номеров и оформлена на другого человека. Она отказалась взять этот автомобиль в счет возмещения ущерба.

По этому эпизоду обвиняемый также вину не признал, уверял, что потерпевшую не обманывал. Она просто отказалась доплатить еще около 5 млн тенге из-за возросшего утилизационного сбора и потребовала вернуть деньги. Он хотел взять кредит в банке, чтобы возместить ей ущерб, но ему отказали.

Суд установил, что вина подсудимого в мошенничестве с двумя потерпевшими подтверждена. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Под стражу мужчину взяли сразу после оглашения приговора.

А в декабре прошлого года подозреваемым в мошенничестве стал 16-летний житель Петропавловска. По версии следствия, сын втайне от матери взял на ее имя кредит на сумму более 1 млн тенге. Для этого он попросил родительницу сделать несколько фото и видео на сайте, чтобы якобы получить скидку.

Ранее 22-летнюю девушку задержали в Усть-Каменогорске по подозрению в мошенничестве. Потерпевшие являются ее подругами, а сумма ущерба превысила 9 млн тенге.

Отметим, что по п.1, 4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере и в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068047-aktyubinka-cherez-sud-potrebovala-u-byvshego-parnya-9-mln-tenge/

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